Premier Lig'e yükselen son takım Fulham oldu
İngiltere Championship play-off finalinde Aston Villa'yı 1-0 yenen Fulham, Premier Lig'e yükselen son takım oldu
Wembley Stadı'nda oynanan final maçında 23. dakikada ağları sarsan Fulhamlı Tom Cairney, takımının mücadeleden 1-0 galip ayrılmasını sağladı.
Karşılaşmayı kazanarak Premier Lig'e yükselen Fulham'da Denis Odoi, 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Daha önce Cardiff City ve Wolverhampton Wanderers, Premier Lig'e yükselmişti.
- 26.5.2018 22:07
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Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
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Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
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Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
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