Premier Lig'e yükselen son takım Fulham oldu – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    'e yükselen son takım Fulham oldu

    Premier Lig'e yükselen son takım Fulham oldu

    play-off finalinde 'yı 1-0 yenen Fulham, 'e yükselen son takım oldu

    Wembley Stadı'nda oynanan final maçında 23. dakikada ağları sarsan Fulhamlı Tom Cairney, takımının mücadeleden 1-0 galip ayrılmasını sağladı.

    Karşılaşmayı kazanarak 'e yükselen Fulham'da Denis Odoi, 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Daha önce ve Wolverhampton Wanderers, Premier Lig'e yükselmişti.

    1. 26.5.2018 22:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Premier Lig'e yükselen son takım Fulham oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN