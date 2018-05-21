Wolfsburg'da büyük sevinç

Milli futbolcu Yunus Mallı'nın 76 dakika forma giydiği mücadelede Wolfsburg, deplasmanda 75'inci dakikada Robin Knoche'nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Play-Out eşleşmesinin ilk maçından da 3-1 galip ayrılan Wolfsburg, gelecek sezon da Bundesliga'da yer alacak.

Öte yandan Bundesliga'da Köln ile Hamburg küme düşmüş, Fortuna Düsseldorf ve Nürnberg, Bundesliga'ya yükselmişti.