Wolfsburg'da büyük sevinç
Bundesliga'yı 16'ncı sırada tamamlayan Wolfsburg, Bundesliga 2'yi 3'üncü sırada bitiren Holstein Kiel'i Play-Out rövanş maçında 1-0 mağlup ederek Bundesliga'da kaldı.
Milli futbolcu Yunus Mallı'nın 76 dakika forma giydiği mücadelede Wolfsburg, deplasmanda 75'inci dakikada Robin Knoche'nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Play-Out eşleşmesinin ilk maçından da 3-1 galip ayrılan Wolfsburg, gelecek sezon da Bundesliga'da yer alacak.
Öte yandan Bundesliga'da Köln ile Hamburg küme düşmüş, Fortuna Düsseldorf ve Nürnberg, Bundesliga'ya yükselmişti.
- 22.5.2018 00:51
- Güncelleme: 22.5.2018 00:51
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 11
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acg Burak,Sosa,Kuçka satılmalı.Diğerleri ile kazan kazan şeklinde anlaşma yapılmalı.Uymayanlar ile yollar ayrılmalı.Kazan,kazan takımı kurulmalı
Wolfsburg'da büyük sevinç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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