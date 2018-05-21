Wolfsburg'da büyük sevinç – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da büyük sevinç

    Wolfsburg'da büyük sevinç

    Bundesliga'yı 16'ncı sırada tamamlayan , Bundesliga 2'yi 3'üncü sırada bitiren Holstein Kiel'i Play-Out rövanş maçında 1-0 mağlup ederek Bundesliga'da kaldı.

    Milli futbolcu 'nın 76 dakika forma giydiği mücadelede , deplasmanda 75'inci dakikada Robin Knoche'nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Play-Out eşleşmesinin ilk maçından da 3-1 galip ayrılan Wolfsburg, gelecek sezon da Bundesliga'da yer alacak.
    Öte yandan Bundesliga'da Köln ile Hamburg küme düşmüş, ve Nürnberg, Bundesliga'ya yükselmişti.

    1. 22.5.2018 00:51
    2. Güncelleme: 22.5.2018 00:51
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