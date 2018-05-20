Willian'dan flaş paylaşım! – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    'dan flaş paylaşım!

    Willian'dan flaş paylaşım!

    'nin yıldız oyuncusu 'dan kutlamaları sırasında flaş bir paylaşım geldi.

    'nin yıldız oyuncusu 'dan kutlamaları sırasında flaş bir paylaşım geldi. 'ı finalde Eden Hazard'ın golüyle 1-0 yenen Chelsea'de, sezon boyunca Chelseali oyuncularlar ile Conte arasında sorun olduğu konuşulmuştu. FA Cup şampiyonluğu sırasında Willian'dan bunu destekler bir paylaşım geldi. Willian yaptığı paylaşımda Conte'nin üstünü çizdi. İşte o paylaşım...


    1. 20.5.2018 18:02
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