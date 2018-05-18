Swansea City'de Carvalhal dönemi sona erdi

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Carvalhal ve ekibi ile yeniden anlaşma yapılmayacağı bildirildi.

Açıklamada, takıma verdiği katkılardan dolayı Portekizli teknik adama teşekkür edildi.

Sezon ortasında Swansea City'ye katılan Carvalhal, düşme hattındaki takımını ligde tutmayı başaramamıştı. Portekizli çalıştırıcı, daha önce Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir) ve Sporting Lizbon'da da görev almıştı.