Swansea City'de Carvalhal dönemi sona erdi – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    'de Carvalhal dönemi sona erdi

    Swansea City'de Carvalhal dönemi sona erdi

    'de bu sezon küme düşen ile teknik direktörü Carlos Carvalhal'ın yolları ayrıldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Carvalhal ve ekibi ile yeniden anlaşma yapılmayacağı bildirildi.

    Açıklamada, takıma verdiği katkılardan dolayı Portekizli teknik adama teşekkür edildi.

    Sezon ortasında 'ye katılan Carvalhal, düşme hattındaki takımını ligde tutmayı başaramamıştı. Portekizli çalıştırıcı, daha önce , () ve 'da da görev almıştı.

    1. 18.5.2018 15:42
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