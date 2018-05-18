Swansea City'de Carvalhal dönemi sona erdi
İngiltere Premier Lig'de bu sezon küme düşen Swansea City ile teknik direktörü Carlos Carvalhal'ın yolları ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Carvalhal ve ekibi ile yeniden anlaşma yapılmayacağı bildirildi.
Açıklamada, takıma verdiği katkılardan dolayı Portekizli teknik adama teşekkür edildi.
Sezon ortasında Swansea City'ye katılan Carvalhal, düşme hattındaki takımını ligde tutmayı başaramamıştı. Portekizli çalıştırıcı, daha önce Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir) ve Sporting Lizbon'da da görev almıştı.
- 18.5.2018 15:42
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Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
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