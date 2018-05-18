Mesut’lu tebrik

Arsenal, müslümanların Ramazan ayını yıldız futbolcusu Mesut Özil’in dua eden görüntüsünü paylaşarak kutladı.

İngiliz ekibi Arsenal, İslam âleminin Ramazan ayını tebrik etti. Topçular, Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'in çıktığı her müsabaka öncesi ellerini açarak dua ettiği bir anın fotoğrafını paylaşarak, Ramazan ayını kutladı. Ada temsilcisi, "Arsenal olarak, Ramazan ayının kutlayan herkese mübarek olmasını dileriz" ifadelerini kullandı. Paylaşılan fotoğrafın içinde, Ramazanız mübarek olsun (Ramadan Kareem) yazıldı. Bu gönderi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gönderi binlerce beğeni ve yorum aldı, paylaşıldı.