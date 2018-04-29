Manchester City deplasmanda West Ham United'ı 4-1 mağlup etti
İngiltere Premier Lig'de şampiyon Manchester City deplasmanda West Ham United'ı 4-1 mağlup etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan Guardiola'nın ekibi 13'te Leroy Sane'yle 1-0 öne geçti ardından 27'de Devlan Rice'nin kendi ağlarını bulmasıyla farkı 2'ye çıkardı. West Ham 42'de Aaron Cresswell'in golüyle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı bu sonuçla 2-1 City üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda City 53'te Gabriel Jesus, 64'te Fernandinho'nun golleriyle skoru 4-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Guardiola'nın ekibi sahadan 3 puanla ayrıldı.
Manchester City bu sonuçla Premier Lig'de 102 gole ulaşarak, 100 gol barajını aştığı 2013/2014 sezonunun ardından tarihinde ikinci kez bu başarıya ulaştı.
Bu sonuçla Manchester City puanını 93'e yükseltirken, West Ham 35 puanda kaldı.
- 29.4.2018 20:58
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Manchester City deplasmanda West Ham United'ı 4-1 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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