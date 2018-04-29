Manchester City deplasmanda West Ham United'ı 4-1 mağlup etti – Fotomaç – 29 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

     deplasmanda 'ı 4-1 mağlup etti

    Manchester City deplasmanda West Ham United'ı 4-1 mağlup etti

    İngiltere 'de şampiyon  deplasmanda 'ı 4-1 mağlup etti.

    Karşılaşmaya etkili başlayan Guardiola'nın ekibi 13'te Leroy Sane'yle 1-0 öne geçti ardından 27'de Devlan Rice'nin kendi ağlarını bulmasıyla farkı 2'ye çıkardı. West Ham 42'de Aaron Cresswell'in golüyle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı bu sonuçla 2-1 City üstünlüğüyle sona erdi.

    İkinci yarıda City 53'te Gabriel Jesus, 64'te Fernandinho'nun golleriyle skoru 4-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Guardiola'nın ekibi sahadan 3 puanla ayrıldı.

    bu sonuçla 'de 102 gole ulaşarak, 100 gol barajını aştığı 2013/2014 sezonunun ardından tarihinde ikinci kez bu başarıya ulaştı.

    Bu sonuçla Manchester City puanını 93'e yükseltirken, West Ham 35 puanda kaldı.

    1. 29.4.2018 20:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manchester City deplasmanda West Ham United'ı 4-1 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN