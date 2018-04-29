Manchester City deplasmanda West Ham United'ı 4-1 mağlup etti

Karşılaşmaya etkili başlayan Guardiola'nın ekibi 13'te Leroy Sane'yle 1-0 öne geçti ardından 27'de Devlan Rice'nin kendi ağlarını bulmasıyla farkı 2'ye çıkardı. West Ham 42'de Aaron Cresswell'in golüyle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı bu sonuçla 2-1 City üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda City 53'te Gabriel Jesus, 64'te Fernandinho'nun golleriyle skoru 4-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Guardiola'nın ekibi sahadan 3 puanla ayrıldı.



Manchester City bu sonuçla Premier Lig'de 102 gole ulaşarak, 100 gol barajını aştığı 2013/2014 sezonunun ardından tarihinde ikinci kez bu başarıya ulaştı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 93'e yükseltirken, West Ham 35 puanda kaldı.