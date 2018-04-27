Altın top Salah'a – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Salah'a

    <a href="/index/altin-top?id=5a292561-107b-4faa-aaa9-c84b99ea877d" class="" rel="tag">Altın top</a> Salah'a

    Liverpool formasıyla 47 maçta 43 gole ulaşarak sezona damga vuran Mohamed Salah'ın, 'u kazanması yönünde yapılan çağrılara takım arkadaşı Dejan Lovren'den de destek geldi

    Salah'tan böyle bir performans beklemediklerini belirten Hırvat savunmacı, "Her şeyi çok kolay gibi gösteriyor ama onun yaptıklarını yapabilmek çok zor. Yılın sonunda dünyanın en iyi 3 oyuncusundan biri olarak ödülü için yarışması gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar gösterdiği performansla ödülü kazanmayı en az Ronaldo ve Messi kadar hak etti" dedi. 2007 yılında Kaka'nın kazandığı ödülden sonra Messi ve Ronaldo arasında paylaşılan Ballon d'Or, bu yıl el değiştirecek gibi görünüyor. 25 yaşındaki Mısırlı yıldız bahis oranlarında favori olarak gösterilirken 'ya da eşit şans tanındı. Arjantinli yıldız Messi de 3. sırada yer aldı.

    BU SEZONDAN NOTLAR
    İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından verilen 'de yılın oyuncusu ödülünü kazandı. Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Afrikalı futbolcu unvanını Eto'o'nun elinden aldı. (10) Avrupa'nın önde gelen 5 liginde en fazla gole ulaşan isim oldu. (43) Ronaldo'nun 42, Messi'nin 40 golü bulunuyor. Tek bir sezonda en fazla gol atan Liverpoollu oyuncu Ian Rush'a (47), sadece 4 gol uzaklıkta. 'de 31 gole ulaşarak Alan Shearer, ve Luis Suarez'in rekorlarına ortak oldu.

    SUUDİ ARABİSTAN'DAN ÖZEL HEDİYE
    Mekke Belediye Başkan Yardımcısı Fahad Al Rooqi, gösterdiği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken Muhammed Salah'a Mekke'den arsa hediye etmek istediklerini açıklamıştı.
    1. 27.4.2018
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