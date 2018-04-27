Altın top Salah'a
Liverpool formasıyla 47 maçta 43 gole ulaşarak sezona damga vuran Mohamed Salah'ın, Altın Top'u kazanması yönünde yapılan çağrılara takım arkadaşı Dejan Lovren'den de destek geldi
BU SEZONDAN NOTLAR
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kazandı. Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Afrikalı futbolcu unvanını Eto'o'nun elinden aldı. (10) Avrupa'nın önde gelen 5 liginde en fazla gole ulaşan isim oldu. (43) Ronaldo'nun 42, Messi'nin 40 golü bulunuyor. Tek bir sezonda en fazla gol atan Liverpoollu oyuncu Ian Rush'a (47), sadece 4 gol uzaklıkta. Premier Lig'de 31 gole ulaşarak Alan Shearer, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez'in rekorlarına ortak oldu.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN ÖZEL HEDİYE
Mekke Belediye Başkan Yardımcısı Fahad Al Rooqi, gösterdiği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken Muhammed Salah'a Mekke'den arsa hediye etmek istediklerini açıklamıştı.
- 27.4.2018
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
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