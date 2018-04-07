Merseyside derbisinde gülen yok! Cenk çok yaklaştı.. – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Merseyside derbisinde gülen yok! Cenk çok yaklaştı..

    Merseyside derbisinde gülen yok! Cenk çok yaklaştı..

    İngiltere'de Everton ile Liverpool arasında oynanan Merseyside derbisi golsüz sonuçlandı.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:32
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