Beşiktaş'ın eski oyuncusu Cenk Tosun'un forması Vodafone Park'a asıldı – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    'ın eski oyuncusu 'un forması 'a asıldı

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın eski oyuncusu <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>'un forması <a href="/index/vodafone-park?id=74b8232d-18a9-49fd-9d6b-4e2a15b489ac" class="" rel="tag">Vodafone Park</a>'a asıldı

    'tan devre arasında rekor ücretiyle ekiplerinden Everton'a olan 'un 14 numaralı 2 Everton forması tribünlerine asıldı.

    forması altında bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken ve devre arasında rekor ücretiyle ekiplerinden Everton'a olan 'un 14 numaralı Everton formaları 'a asıldı. ile oynanan lig mücadelesi öncesinde 'un Everton formaları güney kale arkasında bulunan itfaiye çıkışı üzerindeki reklam panolarının üzerine asıldı. Cenk'in formaları 90 dakika boyunca tribündeki yerini aldı. - maçının oynandığı gün Everton formasıyla 'a karşı derbi mücadelede 90 dakika sahada kalan Cenk Tosun, performansıyla dikkat çekti. Cenk, son haftalarda attığı gollerle taraftarlardan da büyük destek almıştı.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:40
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