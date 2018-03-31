Manchester United zorlanmadı
Konuk ettiği Swansea City'yi 2-0'la geçen Manchester United, ligde ikinci sıradaki yerini korudu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, konuk ettiği Swansea City'yi 2-0 mağlup ederek, ikinci sıradaki yerini korudu.
Ligin 32. haftasında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Swansea City'yi ağırladı.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 5. dakikada Romelu Lukaku, 20. dakikada Alexis Sanchez'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Maçta ağları sarsan Belçikalı golcü Lukaku, Premier Lig'deki 100'üncü golüne ulaştı. Bu sonuçla Manchester United, bir maç eksiğiyle puanını 68'e çıkararak ligde ikinci sıradaki yerini korudu. Swansea City ise 31 puanla 15'inci sıraya geriledi.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:00
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Futbolcu Kartları
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Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
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Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
Toplam 1
Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
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Euroleague’de dev kapışma
Toplam 1
Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
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