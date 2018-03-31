Manchester United zorlanmadı – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    zorlanmadı

    Manchester United zorlanmadı

    Konuk ettiği Swansea City'yi 2-0'la geçen , ligde ikinci sıradaki yerini korudu.

    İngiltere ekiplerinden , konuk ettiği Swansea City'yi 2-0 mağlup ederek, ikinci sıradaki yerini korudu.

    Ligin 32. haftasında Manchester United, Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Swansea City'yi ağırladı.

    Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 5. dakikada , 20. dakikada 'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

    Maçta ağları sarsan Belçikalı golcü Lukaku, Premier Lig'deki 100'üncü golüne ulaştı. Bu sonuçla Manchester United, bir maç eksiğiyle puanını 68'e çıkararak ligde ikinci sıradaki yerini korudu. Swansea City ise 31 puanla 15'inci sıraya geriledi.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:00
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