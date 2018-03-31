Manchester City şampiyonluğa koşuyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, deplasmanda Everton'ı 3-1 mağlup ederek açık ara farkla liderliğini sürdürdü.
İngiltere Premier Ligin 32. haftasında şampiyonluğun favori adayı Manchester City, orta sıralarda yer alan Everton'a Goodison Park'ta konuk oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Leroy Sane, 12. dakikada Gabriel Jesus ve 37. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
İkinci yarıda daha atak bir görüntü sergileyen Everton, 63. dakikada Yannick Bolasie'nin golüyle umutlanmasına rağmen mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.
Everton'da maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Cenk Tosun, 79. dakikada yerini Oumar Niasse'ye bıraktı. Manchester City'de ise Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 77. dakikada Kevin de Bruyne'ün yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla lider Manchester City, bir maç eksiğiyle puanını 84'e çıkartarak şampiyonluk yolunda en yakın rakibi Manchester United ile arasındaki 16 puanlık farkı korudu. Everton ise 40 puanla 9'uncu sırada kaldı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Leroy Sane, 12. dakikada Gabriel Jesus ve 37. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
İkinci yarıda daha atak bir görüntü sergileyen Everton, 63. dakikada Yannick Bolasie'nin golüyle umutlanmasına rağmen mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.
Everton'da maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Cenk Tosun, 79. dakikada yerini Oumar Niasse'ye bıraktı. Manchester City'de ise Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 77. dakikada Kevin de Bruyne'ün yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla lider Manchester City, bir maç eksiğiyle puanını 84'e çıkartarak şampiyonluk yolunda en yakın rakibi Manchester United ile arasındaki 16 puanlık farkı korudu. Everton ise 40 puanla 9'uncu sırada kaldı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:35
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