Messi, Barcelona'yı kurtardı – Fotomaç – 31 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Messi, 'yı kurtardı

    Messi, Barcelona'yı kurtardı

    , 2-0 geriye düştüğü Sevilla karşısında son dakikalarda peş peşe bulduğu gollerle sahadan beraberlikle ayrıldı

    1. Futbol Ligi'nin () 30. haftasında , deplasmanda Sevilla ile berabere kaldı.

    Ligde açık ara liderliğini sürdüren Barcelona, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Endülüs temsilcisi Sevilla'nın konuğu oldu.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 36. dakikada Franco Vazquez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

    İkinci yarıya da ataklarla başlayan Sevilla, 50. dakikada Luis Muriel'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Farkın artmasının ardından oyuna 58. dakikada Ousmane Dembele'nin yerine giren Barcelonalı yıldız , maçın dengesini değiştirdi. Katalan temsilcisi, 88. dakikada , 89. dakikada ise Messi'nin ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

    Yenilmezlik serisini 37 maça çıkaran Barcelona, puanını 76'ya yükseltti. Ligin bitimine 8 hafta kala Barcelona, maç fazlasıyla ikinci sıradaki 'in 12 puan önünde yer alıyor.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Messi, Barcelona'yı kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN