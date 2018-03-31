Juve derbi dinlemedi – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Juve derbi dinlemedi

    Juve derbi dinlemedi

    Serie A'da lider , evinde ağırladığı mağlup etti

    1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında lider , sahasında konuk ettiği yendi.

    Torino'daki Juventus Stadyumu'nda oynanan maça iyi başlayan Juventus, Paulo Dybala'nın 8. dakikadaki golüyle Milan karşısında 1-0 öne geçti. Oyuna denge getiren Milan, 28. dakikada Leonardo Bonucci'nin golüyle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Juventus,79. dakikada Juan Cuadrado, 87. dakikada ise 'nın golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

    Milan'ın tek golünün asistini yapan milli futbolcu , 80. dakikada yerini Patrick Cutrone'a bıraktı.

    Bu sonuçla Juventus, 78 puanla liderliğini korurken, Milan ise 50 puanla 6. sırada kaldı.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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