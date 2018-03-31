Juve derbi dinlemedi
Serie A'da lider Juventus, evinde ağırladığı Milan'ı 3-1 mağlup etti
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında lider Juventus, sahasında konuk ettiği Milan'ı 3-1 yendi.
Torino'daki Juventus Stadyumu'nda oynanan maça iyi başlayan Juventus, Paulo Dybala'nın 8. dakikadaki golüyle Milan karşısında 1-0 öne geçti. Oyuna denge getiren Milan, 28. dakikada Leonardo Bonucci'nin golüyle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Juventus,79. dakikada Juan Cuadrado, 87. dakikada ise Sami Khedira'nın golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Milan'ın tek golünün asistini yapan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 80. dakikada yerini Patrick Cutrone'a bıraktı.
Bu sonuçla Juventus, 78 puanla liderliğini korurken, Milan ise 50 puanla 6. sırada kaldı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:31
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Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
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Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
Toplam 1
Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
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Euroleague’de dev kapışma
Toplam 1
Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
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