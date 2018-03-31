Fransa Lig Kupasını PSG kazandı – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Fransa Lig Kupasını kazandı

    Fransa Lig Kupasını <a href="/index/psg?id=4519aec8-1de8-4fc9-b715-7239bded72be" class="" rel="tag">PSG</a> kazandı

    -, finalde Monaco'yu 3-0 yenerek üst üste 5'inci kez kupaya uzandı

    finalinde Monaco'yu 3-0 mağlup eden Saint-Germain (), şampiyonluğa ulaştı.

    Bordeaux'da Matmut-Atlantique stadında yapılan kupa finalinde, Fransa'nın iki formda takımı ile Monaco karşılaştı.

    Maça hızlı başlayan PSG, 8. dakikada Uruguaylı futbolcusu 'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 21. dakikada sahneye çıkan PSG'nin Arjantinli yıldız futbolcusu takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    İkinci yarıda oyuna daha hakim olan PSG, 85. dakikada Cavani'nin golüyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

    Bu galibiyetle üst üste 5'inci kez kupayı müzesine götüren PSG, toplamda ise turnuvadaki 7'inci şampiyonluğuna ulaştı.

    Geçen yıl da finalinde Monaco ile karşılaşan PSG, 4-1 kazandığı mücadele sonrası kupayı almıştı.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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