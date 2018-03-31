Fransa Lig Kupasını PSG kazandı
-PSG, finalde Monaco'yu 3-0 yenerek üst üste 5'inci kez kupaya uzandı
Fransa Lig Kupası finalinde Monaco'yu 3-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), şampiyonluğa ulaştı.
Bordeaux'da Matmut-Atlantique stadında yapılan kupa finalinde, Fransa'nın iki formda takımı PSG ile Monaco karşılaştı.
Maça hızlı başlayan PSG, 8. dakikada Uruguaylı futbolcusu Edinson Cavani'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 21. dakikada sahneye çıkan PSG'nin Arjantinli yıldız futbolcusu Angel Di Maria takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda oyuna daha hakim olan PSG, 85. dakikada Cavani'nin golüyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle üst üste 5'inci kez kupayı müzesine götüren PSG, toplamda ise turnuvadaki 7'inci şampiyonluğuna ulaştı.
Geçen yıl da Fransa Lig Kupası finalinde Monaco ile karşılaşan PSG, 4-1 kazandığı mücadele sonrası kupayı almıştı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:32
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Futbolcu Kartları
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Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
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Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
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Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
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Euroleague’de dev kapışma
Toplam 1
Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
Fransa Lig Kupasını PSG kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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