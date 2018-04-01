2026’ya adayız – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    2026’ya adayız

    2026’ya adayız

    , ’un ’na resmen aday olduğunu açıkladı

    Türkiye'nin 'na adaylığı resmen açıklandı. Organizasyonun 'a alınması için yoğun çaba gösterdiğini belirten , "Cumhurbaşkanımıza geçen yıl ve bu yıl 'a geldiğinde adaylığı için hazırladığım raporları vermiştim ve sonra süreç başladı. 21 Mart'ta Türkiye Milli Olimpiyat Komitemiz, 2026 Kış Olimpiyatları adaylığı için IOC'ye başvuru yaptı" diyerek müjdeyi verdi. Şu anda İsveç, İsviçre, Avusturya, Kanada ve Türkiye adına Erzurum olmak üzere 5 adayın olduğunu vurgulayan Ilıcalı, "Erzurum Türkiye adına 2026 Kış Olimpiyatları'na resmen aday. 2 Nisan'da IOC tüm adayları açıklayacak. Şimdiden şehrimize, ülkemize, vatanımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:26
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