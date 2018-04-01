2026’ya adayız
AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum’un 2026 Kış Olimpiyatları’na resmen aday olduğunu açıkladı
Türkiye'nin 2026 Kış Olimpiyatları'na adaylığı resmen açıklandı. Organizasyonun Erzurum'a alınması için yoğun çaba gösterdiğini belirten AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, "Cumhurbaşkanımıza geçen yıl ve bu yıl Erzurum'a geldiğinde 2026 Kış Olimpiyatları adaylığı için hazırladığım raporları vermiştim ve sonra süreç başladı. 21 Mart'ta Türkiye Milli Olimpiyat Komitemiz, 2026 Kış Olimpiyatları adaylığı için IOC'ye başvuru yaptı" diyerek müjdeyi verdi. Şu anda İsveç, İsviçre, Avusturya, Kanada ve Türkiye adına Erzurum olmak üzere 5 adayın olduğunu vurgulayan Ilıcalı, "Erzurum Türkiye adına 2026 Kış Olimpiyatları'na resmen aday. 2 Nisan'da IOC tüm adayları açıklayacak. Şimdiden şehrimize, ülkemize, vatanımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:26
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