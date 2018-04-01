Tayfun Korkut’a yan bakılmıyor – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    ’a yan bakılmıyor

    Tayfun Korkut’a yan bakılmıyor

    ekiplerinden Stuttgart'ın yönetiminde bileği bükülmüyor.

    ekiplerinden Stuttgart'ın yönetiminde bileği bükülmüyor. Kümede kalma hesapları yapan Hamburg'u konuk eden Stuttgart, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Türk teknik adam, bu sonuçla takımın başında çıktığı 8 maçta da yenilgi yüzü görmedi. 38 puana yükselen Stuttgart, Avrupa hedefini sürdürdü.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:24
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