Tayfun Korkut’a yan bakılmıyor
Almanya Ligi ekiplerinden Stuttgart'ın Tayfun Korkut yönetiminde bileği bükülmüyor.
Almanya Ligi ekiplerinden Stuttgart'ın Tayfun Korkut yönetiminde bileği bükülmüyor. Kümede kalma hesapları yapan Hamburg'u konuk eden Stuttgart, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Türk teknik adam, bu sonuçla takımın başında çıktığı 8 maçta da yenilgi yüzü görmedi. 38 puana yükselen Stuttgart, Avrupa hedefini sürdürdü.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:24
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