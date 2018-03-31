Bayern Münih Dortmund'a acımadı
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, ağırladığı Borussia Dortmund'u 6-0 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda avantajını sürdürdü.
Allianz Arena'da oynanan ve 75 bin seyircinin izlediği ligin 28. hafta karşılaşmasına hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. ve 44. dakikada Robert Lewandowski, 14. dakikada James Rodriguez, 23. dakikada Thomas Müller ve 45+1'de Franck Ribery'nin golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bavyera ekibi, 87. dakikada Lewandowski ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.
Borussia Dortmund'da Türk oyuncu Nuri Şahin, 78. dakikada Mario Götze'nin yerine oyuna dahil oldu.
Bayern Münih, aldığı galibiyetle puanını 69'a yükseltti ve tarihindeki 28. lig şampiyonluğuna çok yaklaştı. Borussia Dortmund ise 48 puanla 3. sırada kaldı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:52
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Futbolcu Kartları
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Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
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Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
Toplam 1
Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
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Euroleague’de dev kapışma
Toplam 1
Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
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