Bayern Münih Dortmund'a acımadı – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Dortmund'a acımadı

    Bayern Münih Dortmund'a acımadı

    Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider , ağırladığı 'u 6-0 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda avantajını sürdürdü.

    Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider , ağırladığı 'u 6-0 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda avantajını sürdürdü.

    Allianz Arena'da oynanan ve 75 bin seyircinin izlediği ligin 28. hafta karşılaşmasına hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. ve 44. dakikada Robert Lewandowski, 14. dakikada James Rodriguez, 23. dakikada Thomas Müller ve 45+1'de Franck Ribery'nin golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

    İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bavyera ekibi, 87. dakikada Lewandowski ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

    Borussia Dortmund'da Türk oyuncu Nuri Şahin, 78. dakikada Mario Götze'nin yerine oyuna dahil oldu.

    Bayern Münih, aldığı galibiyetle puanını 69'a yükseltti ve tarihindeki 28. lig şampiyonluğuna çok yaklaştı. Borussia Dortmund ise 48 puanla 3. sırada kaldı.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:52
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