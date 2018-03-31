Dostluk maçında milli takım 4-1 kazandı! – Fotomaç – 31 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Dostluk maçında milli takım 4-1 kazandı!

    Dostluk maçında milli takım 4-1 kazandı!

    Masterler ve Veteranlar ile Masterler ve Veteranlar , dostluk maçında 'da karşı karşıya geldi. Maçı 4-1 kazandı.

    Masterler ve Veteranlar ile Masterler ve Veteranlar , dostluk maçında 'da karşı karşıya geldi. Maçı 4-1 kazandı.

    2018 Farkındalık Yılı kapsamında Çankırı Belediyesi tarafından organize edilen ve Türkiye Masterler ve Veteranlar Federasyonu Başkanı Kenan Gürsu'nun desteği ile Türkiye - Masterler ve Veteranlar Milli Takımları bugün Atatürk Stadı'nda karşlaştı. Her iki takım oyuncuları "Futbol Dostluk, Barış ve Kardeşliktir" yazılı pankartla sahaya çıktı. Maç öncesi Çankırı Yaranları kısa bir gösteride bulundu.
    Mücadele milli marşlarının okunmasının ardından orta hakem Burak Ordu'nun ilk düdüğüyle başladı. Maça hızlı başlayan Türkiye Masterler ve Veteranlar Milli Takımı 27'nci dakikada Erol Sökmen'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Baskısını artıran milli takım 34'üncü dakikada yine Erol Sökmen ile bulduğu golle durumu 2-0'a getirdi. Maçın 39'uncu dakikasında milliler ile farkı 3'e çıkardı. Maçın ilk yarısı bitmeden rakip takım 44'üncü dakikada penaltıdan Haris İşmiroviç'le golü buldu ve ilk yarı 3-1 sona erdi.

    Maçın devre arasında plaket töreni düzenlendi. 'a, Belediye Başkanı İrfan Dinç'e, Türkiye Masterler ve Veteranlar Federasyonu Başkanı Kenan Gürsu'ya ve Zavidoviçi Belediye Başkanı İzet Basiç'e dostlu maçına katkılarından dolayı plaket takdim edildi.
    Plaket töreninde konuşan , maçta önemli olanın dostluk olduğunu söyledi. Belediye Başkanı İrfan Dinç ise büyük insan merhum Aliya İzzetbegoviç'in evlatlarını Çankırı'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.
    Maçın ikinci yarısında Şenol Kıyak'la bir gol daha bulan milliler müsabakayı 4-1 kazandı.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dostluk maçında milli takım 4-1 kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN