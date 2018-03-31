Real Madrid rahat kazandı – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    rahat kazandı

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a> rahat kazandı

    Şampiyonlar Ligi'nde 'a konuk olacak , LaLiga'da Las Palmas'ı 3-0'la geçti.

    Şampiyonlar Ligi'nde 'a konuk olacak , LaLiga'da Las Palmas'ı 3-0'la geçti.

    Başta Ronaldo olmak üğzere önemli isimlerini dinlendiren Real'de 26'da Modric'in harika pasında Bale skoru 1-0'a getirdi. İlk yarının son bölümünde Benzema'nın penaltısıyla fark ikiye çıkarken son sözü 51. dakikada Bale penaltıyla söyledi. 3-0'lık galibiyetle deplasmanı öncesi moral kazanan Real, 63 puanla 3. sırada.

    (beınsports)
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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