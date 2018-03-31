Real Madrid rahat kazandı
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a konuk olacak Real Madrid, LaLiga'da Las Palmas'ı 3-0'la geçti.
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a konuk olacak Real Madrid, LaLiga'da Las Palmas'ı 3-0'la geçti.
Başta Ronaldo olmak üğzere önemli isimlerini dinlendiren Real'de 26'da Modric'in harika pasında Bale skoru 1-0'a getirdi. İlk yarının son bölümünde Benzema'nın penaltısıyla fark ikiye çıkarken son sözü 51. dakikada Bale penaltıyla söyledi. 3-0'lık galibiyetle Juventus deplasmanı öncesi moral kazanan Real, 63 puanla 3. sırada.(beınsports)
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:40
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ff ne varki bunda derbiye sıfır girecekler ceza olarak kırmızı yemedıkleri sürece en kritik maçlara çıkabilirler,göztepe maçı alabılırde
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