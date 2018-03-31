Beşiktaş'tan hakem açıklaması
Aytemiz Alanyaspor'u Vodafone Park'ta 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta yönetici Metin Albayrak, mücadele sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı...Hakemlerle ilgili olarak da konuşan Albayrak, "Futbolun içerisinde futbolu iyi oynatmak için futbolcuya düşecek görev kadar hakemlere de görev düşüyor. Avrupa'da oynadığımız maçlara baktığımızda, pozitif futbolun ana oyuncularından biri de hakemdir. Bugün baktığınızda her iki takım içinde mutsuzluk oluşturan pozisyonlar olmuştur. Biz hakemlerle iligi çok konuşmuyoruz ama ben gözlemcilerin ne yazdığını çok merak ediyorum." ifadelerini kullandı..
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