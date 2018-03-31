Takımını galibiyete taşıyan Muhammed Salah, 2 yeni rekora ortak koldu. Mısırlı oyuncu, bu sezon Premier Lig'deki 29. golünü atarken, 2009-/2010'da aynı sayıyı bulan ve Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan Afrikalı oyuncu olan didier Drogba'nın rekoruna ortak oldu.

Salah ayrıca, çıktığı 31 Premier Ligi maçının 21.'sinde de ağları havalandırdı ve daha önce oynadıkları 38 maçın 21'inde gol atan Robin van Persie ile Cristiano Ronaldo'nun rekorlarına ortak oldu.

(Ntvspor)