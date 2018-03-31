Salah Premier Lig efsanelerini şimdiden yakaladı!
Takımını galibiyete taşıyan Muhammed Salah, 2 yeni rekora ortak koldu.
Takımını galibiyete taşıyan Muhammed Salah, 2 yeni rekora ortak koldu. Mısırlı oyuncu, bu sezon Premier Lig'deki 29. golünü atarken, 2009-/2010'da aynı sayıyı bulan ve Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan Afrikalı oyuncu olan didier Drogba'nın rekoruna ortak oldu.
Salah ayrıca, çıktığı 31 Premier Ligi maçının 21.'sinde de ağları havalandırdı ve daha önce oynadıkları 38 maçın 21'inde gol atan Robin van Persie ile Cristiano Ronaldo'nun rekorlarına ortak oldu.
(Ntvspor)
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:15
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Futbolcu Kartları
Toplam 87
Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
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Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
Toplam 1
Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
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Euroleague’de dev kapışma
Toplam 1
Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
Salah Premier Lig efsanelerini şimdiden yakaladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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