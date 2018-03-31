Salah Premier Lig efsanelerini şimdiden yakaladı! – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    efsanelerini şimdiden yakaladı!

    <a href="/index/salah?id=e5efe9e2-f095-40c5-962c-d905b1f777bc" class="" rel="tag">Salah</a> <a href="/index/premier-lig?id=9c1bcfee-0562-443a-8745-190e259a48e0" class="" rel="tag">Premier Lig</a> efsanelerini şimdiden yakaladı!

    Takımını galibiyete taşıyan , 2 yeni rekora ortak koldu.

    Takımını galibiyete taşıyan , 2 yeni rekora ortak koldu. Mısırlı oyuncu, bu sezon 'deki 29. golünü atarken, 2009-/2010'da aynı sayıyı bulan ve 'de bir sezonda en çok gol atan Afrikalı oyuncu olan didier Drogba'nın rekoruna ortak oldu.

    ayrıca, çıktığı 31 Premier Ligi maçının 21.'sinde de ağları havalandırdı ve daha önce oynadıkları 38 maçın 21'inde gol atan Robin van Persie ile 'nun rekorlarına ortak oldu.

    (Ntvspor)

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:15
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