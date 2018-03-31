Salah Liverpool'u kurtardı
Premier Lig'de Liverpool, 1-0 geriye düştüğü maçta Mane ve Salah'ın attığı gollerle Crystal Palace'ı deplasmanda 2-1 yendi.
İngiltere Premier Lig'de oynanan 32. hafta mücadelesinde Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 yendi.
Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Crystal Palace, sezonu ilk dört takım arasında bitirmek isteyen Liverpool'u Selhurst Park'ta ağırladı.
Başkent temsilcisi 13. dakikada Luka Milivojevic'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarının hemen başında Sadio Mane ile beraberliği yakalayan Liverpool, sezonun formda ismi Mısırlı Muhammed Salah'ın 84. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Liverpool, bu galibiyetle puanını 66'ya çıkarırken, Crystal Palace 30 puanda kaldı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:37
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Futbolcu Kartları
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Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
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Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
Toplam 1
Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
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Euroleague’de dev kapışma
Toplam 1
Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
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