Salah Liverpool'u kurtardı – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Salah 'u kurtardı

    Salah Liverpool'u kurtardı

    'de , 1-0 geriye düştüğü maçta Mane ve Salah'ın attığı gollerle 'ı deplasmanda 2-1 yendi.

    İngiltere 'de oynanan 32. hafta mücadelesinde , deplasmanda 'ı 2-1 yendi.

    Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Crystal Palace, sezonu ilk dört takım arasında bitirmek isteyen Liverpool'u Selhurst Park'ta ağırladı.

    Başkent temsilcisi 13. dakikada Luka Milivojevic'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    İkinci yarının hemen başında ile beraberliği yakalayan Liverpool, sezonun formda ismi Mısırlı Muhammed Salah'ın 84. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    Liverpool, bu galibiyetle puanını 66'ya çıkarırken, Crystal Palace 30 puanda kaldı.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:37
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