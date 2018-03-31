"Kalsaydım Manu, Pep'in takımı gibi oynayacaktı"
Hollandalı teknik adam Louis Van Gaal'den sitemli açıklamalar.
Van Gaal, Manchester United'dan gönderilmesinin kendisine yapılan bir haksızlık olduğunu savundu ve sözlerine şöyle devam etti:
Ben Manu ile ligi 4. sırada bitirmiştim. FA Cup'ı kazanmıştım. Jose Mourinho ise Chelsea'de elindeki müthiş kadroyla 13. sıradaydı. Ancak ben gönderildim. O takımın başına getirildi. Jose'yi suçlamıyorum. Herkes Manchester United'ı yönetmek ister. Ben senden memnunun diyip, beni gönderen yöneticilere kızgınım. Kalsaydım, şu an Pep'in takımı Manchester City gibi oynuyor olacaktık.
Fotomac.com.tr / dış haberler / özel
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:51
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F.Bahçe Başkanı Yıldırım'dan tarihi açıklama: Onurla ve gururla adayım
Toplam 7
Yorum
Recep Duymaç Sn.Aziz Başkan aday olabilirsiniz ama Sn.Ali Koç Başkan adayı diye kulüp bölünmüyor inşallahda kazanır FBmizin gençlere ihtiyacıvarunutmayın
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Menajerlere servet ödedi
Toplam 2
Yorum
celal malıye malı suclar savcılık goreve sadece pepe nın menajerıne 1 mılyon eur odeyen bunuda dıle getıren bjk nasıl 75000 eur oder goste
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Varsa yoksa Avrupa
Toplam 1
Yorum
minto türkiye liginde ne yaptınız da avrupada napacaksınız
"Kalsaydım Manu, Pep'in takımı gibi oynayacaktı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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