"Kalsaydım Manu, Pep'in takımı gibi oynayacaktı"

Van Gaal, Manchester United'dan gönderilmesinin kendisine yapılan bir haksızlık olduğunu savundu ve sözlerine şöyle devam etti:

Ben Manu ile ligi 4. sırada bitirmiştim. FA Cup'ı kazanmıştım. Jose Mourinho ise Chelsea'de elindeki müthiş kadroyla 13. sıradaydı. Ancak ben gönderildim. O takımın başına getirildi. Jose'yi suçlamıyorum. Herkes Manchester United'ı yönetmek ister. Ben senden memnunun diyip, beni gönderen yöneticilere kızgınım. Kalsaydım, şu an Pep'in takımı Manchester City gibi oynuyor olacaktık.

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