"Kalsaydım Manu, Pep'in takımı gibi oynayacaktı" – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    "Kalsaydım Manu, Pep'in takımı gibi oynayacaktı"

    "Kalsaydım Manu, Pep'in takımı gibi oynayacaktı"

    Hollandalı teknik adam Louis 'den sitemli açıklamalar.

    , 'dan gönderilmesinin kendisine yapılan bir haksızlık olduğunu savundu ve sözlerine şöyle devam etti:

    Ben Manu ile ligi 4. sırada bitirmiştim. FA Cup'ı kazanmıştım. Jose Mourinho ise Chelsea'de elindeki müthiş kadroyla 13. sıradaydı. Ancak ben gönderildim. O takımın başına getirildi. Jose'yi suçlamıyorum. Herkes Manchester United'ı yönetmek ister. Ben senden memnunun diyip, beni gönderen yöneticilere kızgınım. Kalsaydım, şu an Pep'in takımı Manchester City gibi oynuyor olacaktık.

    Fotomac.com.tr / dış haberler / özel

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:51
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