Sam Allardyce: "City karşısında anahtarımız Cenk"

Mavilerin ocak ayında Beşiktaş'tan 27 milyon pound karşılığında kadrosuna kattığı Cenk, son üç maçında dört gol atarak formunu yükseltti.

Cenk Tosun, uyum sürecini atlattıktan sonra Everton'un kış döneminde kendisi için neden büyük paralar verildiğini göstermeye başladı.

Maviler, geçen sezon Goodison Park'ta Manchester City'i 4-0 yenerek Pep Guardiola'nın görev süresindeki en büyük hezimetini yaşatmıştı. Allardyce bu hafta yeni bir City zaferi için Cenk Tosun'un önemine vurgı yaptı.

Allardyce, "Şu anda birkaç hafta içinde çok daha iyi durumdayız. Cenk yarın kazanmak için bizim en önemli kozumuz" dedi.

"Savunma birimi kendi işini yaptı ve hedefe çıktı - ve şans oranı ve atıştaki dönüşüm oranı yüzde 50'lik bir oran.

"Bu size ne kadar klinik olduğunu gösteriyor ve şimdi biliyoruz ki, eğer son üçte birlikteyiz ve daha fazla fırsat sunmaya başlıyorsak, daha fazla oyun kazanmamıza yardımcı olmak için aradığımız hedefleri puanlayabilecektir. puanlarımızı arttırın. "

Everton'un ev avantajına rağmen, Premier lig liderinin avantajlı olduğunu belirtirken, Goodison Park'ta daha çok pozisyona gireceklerini ve bu fırsatları Cenk Tosun'un değerlendireceğine inandığını söyledi.

Allardyce Cenk ile ilgili yaptığı açıklamada "Onun için çok iyi bir dönem oldu. Milli takımdan geri döndü ve devlerden birine karşı meydan okumak için bizimle" dedi.

Allardyce, Premier Lig'in zirvesinde yer alan City'e karşı kazanmak için ellerine geçen en ufak şansı bile kullanmaları gerektiğini sözlerine ekledi.