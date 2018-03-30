Türk oyuncu Ronaldo'nun takım arkadaşı mı oluyor? – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Türk oyuncu 'nun takım arkadaşı mı oluyor?

    Türk oyuncu Ronaldo'nun takım arkadaşı mı oluyor?

    gözünü 'a dikti.

    Kulübü Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan hakkında ile anlaştığı iddiaları yapılmış ve Türk asıllı Alman oyuncu sezon sonuna kadar hiç bir takımla görüşmeyeceğini açıklamıştı.

    Yeni söylentiler ise Emre'nin 'in yolunu tutacağı yönünde. İddialara göre, İngiliz kulüplerinin yoğun ısrarına maruz kalan ve yaz transfer döneminde İngiltere'den bir takımla anlaşacağına kesin gözüyle bakılan Modric'in yerine Emre İspanyol kulübünün bir numaralı hedefi olacak.

    Bakalım önümüzdeki yıl Emre ile takım arkadaşı olacaklar mı?

    Fotomac.com.tr / dış haberler / özel

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:16
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