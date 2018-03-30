Türk oyuncu Ronaldo'nun takım arkadaşı mı oluyor?
Real Madrid gözünü Emre Can'a dikti.
Kulübü Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Can hakkında Juventus ile anlaştığı iddiaları yapılmış ve Türk asıllı Alman oyuncu sezon sonuna kadar hiç bir takımla görüşmeyeceğini açıklamıştı.
Yeni söylentiler ise Emre'nin Real Madrid'in yolunu tutacağı yönünde. İddialara göre, İngiliz kulüplerinin yoğun ısrarına maruz kalan ve yaz transfer döneminde İngiltere'den bir takımla anlaşacağına kesin gözüyle bakılan Modric'in yerine Emre İspanyol kulübünün bir numaralı hedefi olacak.
Bakalım önümüzdeki yıl Emre ile Ronaldo takım arkadaşı olacaklar mı?
Fotomac.com.tr / dış haberler / özel
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:16
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Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!
Toplam 15
Yorum
MUHİP HELAL OLSUN BAŞKANIMA YİNE SEÇİLİR İNŞALLAHTA FENERBAHÇEMİZİ DAHADA YÜKSEKLERE TAŞIR
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Trabzon'u deşifre etti!
Toplam 4
Yorum
hemşinli tipe bak
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Artık çalışılmayacak
Toplam 8
Yorum
fener yok artık .... Ali Sami .1 milyar sempatizan vardır ..
Türk oyuncu Ronaldo'nun takım arkadaşı mı oluyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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