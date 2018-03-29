O korku içinde yaşayan, zayıf karakterli biri...
Ünlü antrenör Pep Guardiola'ya, eski takımı Bayern Münih'in doktorundan şok sözler!
Başarılı antrenörün sevmeyeni çok.
Geçtiğimiz hafta İtalyan menajer Monchi de Guardiola hakkında ağır hakaretlere varan açıklamalarıyla gündem olmuştu.
Şimdilerde ise yeni bir isim ortaya çıktı. Pep'in Bayern Münih'de çalıştığı dönemde takımın doktoru olan Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt piyasaya çıkan kendi hayatını anlattığı kitabında, İspanyol menajer hakkında ağır ithamlarda bulundu.
İşte o sözler:
Pep Guardiola, kendine güveni çok zayıf olan ve bu gerçeği gizlemek için her şeyi yapan bir adam.
Sürekli korkuyla yaşıyor, ama maçları kaybetmekten değil. Güçlerini ve yetkilerini yitirmekten.
Kendisini çok abartıyordu ve herkesten daha iyi bildiğini düşünüyordu ama ben onun için çok büyüktüm. Kulüpte harika bir statüm vardı. Beni emri altına alamayacağını fark edince, kulüpten gönderilmem için her şeyi yaptı.
Fotomac.com.tr / dış haberler / özel
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:39
-
Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'
Toplam 1
Yorum
ERHARD enes 17 sayı ersan 4 sayı. enes 14 rib ersan 8 rib.
-
Transferde Yıldırım şov! İmzalar atılmaya başladı
Toplam 15
Yorum
bit git artık şu takımın başından temmuzda transferler bitecek dediyse eylül sonuna kaldı demektir.lig başladıktan sonra eylülde 30yaş üstü transferler. her sene aynı durum
-
F.Bahçe'den şampiyonluk atağı!
Toplam 35
Yorum
GERÇEKLER ACIDIR ADAMLAR 1888LERDEN OLAN ŞAMPİYONLUKLARI HESABA KATIYOR BİZ 1959. 1923-1959 ARASI LİGLER TATİLE Mİ GİRDİ O ZAMAN 1959 ÖNCESİ MİLLİ MAÇLAR DAH
O korku içinde yaşayan, zayıf karakterli biri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.