O korku içinde yaşayan, zayıf karakterli biri... – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    O korku içinde yaşayan, zayıf karakterli biri...

    O korku içinde yaşayan, zayıf karakterli biri...

    Ünlü antrenör 'ya, eski takımı 'in doktorundan şok sözler!

    Başarılı antrenörün sevmeyeni çok.

    Geçtiğimiz hafta İtalyan menajer Monchi de Guardiola hakkında ağır hakaretlere varan açıklamalarıyla gündem olmuştu.

    Şimdilerde ise yeni bir isim ortaya çıktı. Pep'in 'de çalıştığı dönemde takımın doktoru olan Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt piyasaya çıkan kendi hayatını anlattığı kitabında, İspanyol menajer hakkında ağır ithamlarda bulundu.

    İşte o sözler:

    , kendine güveni çok zayıf olan ve bu gerçeği gizlemek için her şeyi yapan bir adam.
    Sürekli korkuyla yaşıyor, ama maçları kaybetmekten değil. Güçlerini ve yetkilerini yitirmekten.
    Kendisini çok abartıyordu ve herkesten daha iyi bildiğini düşünüyordu ama ben onun için çok büyüktüm.     Kulüpte harika bir statüm vardı. Beni emri altına alamayacağını fark edince, kulüpten gönderilmem için her şeyi yaptı.

    Fotomac.com.tr / dış haberler / özel

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:39
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