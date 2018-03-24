Salah atsın 11 dakika konuş
Liverpool formasıyla İngiltere Ligi'nde fırtınalar estiren Mohamed Salah'ın, Mısır takımıyla Dünya Kupası'ndaki performansı da merakla bekleniyor.
Liverpool formasıyla İngiltere Ligi'nde fırtınalar estiren Mohamed Salah'ın, Mısır takımıyla Dünya Kupası'ndaki performansı da merakla bekleniyor. Dünyaca ünlü bir GSM operatörü, reklam yüzleri olan Salah'ın 2018 Dünya Kupası'nda atacağı her gol için kullanıcılarına 11 dakika bedava konuşma süresi vereceğini açıkladı. Mısırlı yıldız, milli takımda 56 maçta 32 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Salah atsın 11 dakika konuş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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