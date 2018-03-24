Salah atsın 11 dakika konuş – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Salah atsın 11 dakika konuş

    Salah atsın 11 dakika konuş

    formasıyla 'nde fırtınalar estiren 'ın, takımıyla 'ndaki performansı da merakla bekleniyor.

    formasıyla 'nde fırtınalar estiren 'ın, takımıyla 'ndaki performansı da merakla bekleniyor. Dünyaca ünlü bir GSM operatörü, reklam yüzleri olan Salah'ın 2018 Dünya Kupası'nda atacağı her gol için kullanıcılarına 11 dakika bedava konuşma süresi vereceğini açıkladı. Mısırlı yıldız, milli takımda 56 maçta 32 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:47
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