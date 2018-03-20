Premier Lig'de şaşırtan veri!
İngiltere'de Şampiyonluk yarışı belki de bitti sayılabilir ama 5 büyük takımın Şampiyonlar Ligi mücadelesi sürüyor.
İngiliz Mirror gazetesi ise bu hafta verilecek olan Milli takım arasından en çok hangi takım etkilenebilir diye bir araştırma yaptı ve takımları Milli takımlara giden oyuncularının katedecekleri toplam mesafeye göre kıyasladı.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 14:51
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"Biz bu şampiyonluğu alacağız"
Toplam 1
Yorum
samet işleyen size yakışmaz bu sene Galatasaray hak ediyor fikret bey
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Beşiktaş'ın geri dönüş sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
kertel nasıl alacaksın FİKRET
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Dame N’Doye aşkı
Toplam 4
Yorum
Can 500-750 bin euroyu kabul ederse bir ihtimal. Uğur o kadar da etmez. Trabzonspor kendi gerçeklerine dönmeli. 1,5'tan fazla kimseye vermemeli.
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