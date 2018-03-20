Premier Lig'de şaşırtan veri!

İngiltere'de Şampiyonluk yarışı belki de bitti sayılabilir ama 5 büyük takımın Şampiyonlar Ligi mücadelesi sürüyor.

İngiliz Mirror gazetesi ise bu hafta verilecek olan Milli takım arasından en çok hangi takım etkilenebilir diye bir araştırma yaptı ve takımları Milli takımlara giden oyuncularının katedecekleri toplam mesafeye göre kıyasladı.