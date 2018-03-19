Onun arabaları kimsede yok! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Onun arabaları kimsede yok!

    Onun arabaları kimsede yok!

    Arsenal'e devre arasında transfer olan Gabonlu yıldız, Londra'da henüz kendine ev bulamadı. Bu sebeple bir otelde konaklayan oyuncunun lüx otel önündeki arabaları göz kamaştırdı.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:45
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