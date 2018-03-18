Salah golleriyle Liverpool'u taşıyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, konuk ettiği Watford'u 5-0 mağlup etti.
Ligin 31. haftasında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Liverpool, orta sıralarda yer alan Watford'u Anfield Stadı'nda ağırladı.
Ev sahibi ekip, Müslüman futbolcusu Muhammed Salah'ın 4'üncü ve 43'üncü dakikalardaki golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Liverpool'da Salah'ın asistini iyi değerlendiren Roberto Firmino, 49'uncu dakikada takımını 3-0 öne geçirdi. Maçın yıldızı Muhammed Salah, 77'nci ve 85'inci dakikalarda yine ağları sarstı ve Liverpool sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Bu sezonki üstün formuyla dikkati çeken ve maçta 4 kez fileleri sarsan Mısırlı Salah, ligdeki gol sayısını 28'e çıkararak Tottenhamlı Harry Kane'i geçti ve krallık yarışında ilk sıraya yükseldi.
Liverpool'da Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can ise 27'nci dakikada sakatlanarak yerini James Milner'a bıraktı.
Puanını 63'e çıkaran Liverpool, maç fazlasıyla 3'üncü sıraya yükseldi. Watford ise 36 puanla 11'inci sıraya geriledi.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:31
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
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