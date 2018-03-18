Cenk'ten Flaş açıklamalar!
Bugün oynanacak Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini izlemek için İstanbul'a gelen milli oyuncumuz, TRT SPOR'a konuştu.
Yeni takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyen Cenk Tosun, "Sezon başında beni Crystal Palace da istedi ama iyi ki gitmemişim, şimdi çok daha büyük bir kulüpteyim." dedi.
Fiziksel anlamda iyi durumda olduğunu vurgulayan Cenk, Premier Lig'in futbolun NBA'i olduğunu söyledi.
Türkiye'deki antrenman ile İngiltere'de yaptığı idmanları kıyaslayan milli oyuncu, "Burada çalışma seviyesi çok farklı, zorunlu fitnessa sokuyorlar Türkiye'de kişinin inisiyatifine bırakılıyor. Türkiye'de 7 gün idman yapıyorduk. 6 gün çalışma bir günde maç oluyordu. Burada ise haftada 2 gün izin var ama diğer günlerde çok fazla efor sarfedilen sıkı idmanlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Liverpool ile Nisan ayında yapacakları derbi ile ilgili konuşan Cenk, "Gerçekten özel bir maç kulüp için. Ayrı bir konsantre gerektiriyor. Ben sadece o maç değil her maçta gol atmak için sahaya çıkıyorum. O maçta da atarsam tabi ayrıca mutlu olurum." dedi.
Kaynak (TRT SPOR)
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:34
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 63
Yorum
BEŞİKTAŞ DÜN AKŞAM OYNANAN MAÇTA BU İKİ TAKIMIN RAKİBİ BEŞİKTAŞ OLSAYDI O FAUL POZİSYONLARININ HEPSİNE SARI VERİRLERDİ AYIP AYIP !
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 63
Yorum
BEŞİKTAŞ AKŞAM HAKEM MAÇI DEĞİL TARAFLARI YÖNETİ ! RESMEN NE ŞİŞ NE KABAP DEDİ VE KORKUDAN İKİ TAKIMADA KART GÖSTERMEDİ KARŞILIKLI 2 KIRMIZI VARDI
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 63
Yorum
BEŞİKTAŞ HAKEMİN ELİNE DOKUNUYOR ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE CEZASI SARI KART OLMASI GEREKLİYDİ AMA O KARTI GÖSTERECEK YÜREK YOKTU HAKEMDE !
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