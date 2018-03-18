Cenk'ten Flaş açıklamalar!

Yeni takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyen Cenk Tosun, "Sezon başında beni Crystal Palace da istedi ama iyi ki gitmemişim, şimdi çok daha büyük bir kulüpteyim." dedi.

Fiziksel anlamda iyi durumda olduğunu vurgulayan Cenk, Premier Lig'in futbolun NBA'i olduğunu söyledi.

Türkiye'deki antrenman ile İngiltere'de yaptığı idmanları kıyaslayan milli oyuncu, "Burada çalışma seviyesi çok farklı, zorunlu fitnessa sokuyorlar Türkiye'de kişinin inisiyatifine bırakılıyor. Türkiye'de 7 gün idman yapıyorduk. 6 gün çalışma bir günde maç oluyordu. Burada ise haftada 2 gün izin var ama diğer günlerde çok fazla efor sarfedilen sıkı idmanlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Liverpool ile Nisan ayında yapacakları derbi ile ilgili konuşan Cenk, "Gerçekten özel bir maç kulüp için. Ayrı bir konsantre gerektiriyor. Ben sadece o maç değil her maçta gol atmak için sahaya çıkıyorum. O maçta da atarsam tabi ayrıca mutlu olurum." dedi.

Kaynak (TRT SPOR)

