Cenk Tosun'dan Rooney'e darbe! – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    'dan Rooney'e darbe!

    <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>'dan Rooney'e darbe!

    Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'da 3-1 kazanılan Brighton maçından sonra penaltı kaçıran Wayne Rooney'le ilgili teknik adam Sam Allardyce flaş bir karar aldı.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:04
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