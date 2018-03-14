Cenk Tosun'dan Rooney'e darbe!
Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'da 3-1 kazanılan Brighton maçından sonra penaltı kaçıran Wayne Rooney'le ilgili teknik adam Sam Allardyce flaş bir karar aldı.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:04
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Toplam 1
Yorum
ASLAN İŞTE SİZİN BAŞARINIZ BU KADAR BEYRUTH KİM BU TAKIMA ELENİLİR Mİ
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 12
Yorum
aslan Biz yenilmeye razıyız yeter ki siz yönetimde kalın. Bi avuntunuz bu. Bu da olmazsa giderseniz
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Sakın derbiye yansıtma
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI BİR KEZ DAHA BOGANIN ASLANI PARÇALAMA ZAMANI GİULİANO SENİNDE GERÇEK FENERLİ OLMA ZAMANIN GELDİ ARTIK PARÇALAYIN ŞUNLARI KİM BÜYÜK GÖRSÜNLER
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