Yıldız futbolcuya askerlik şoku!
Tottenham Hotspur takımının Güney Koreli oyuncusu Heung-Min Son ülkesi tarafından askere çağrıldı.
21 ay süreyle askerlik yapması gereken Milli oyuncu askerlik yapmazsa yasalara göre hapis cezası alacak.
Asya Oyunları tek şansı
Güney Kore yasalarına göre; Olimpiyat veya Asya oyunlarında madalya kazanan oyuncular askerlikten muaf tutuluyor. Bu sebeple Güney Koreli yıldız oyunucunun tek şansı bu yıl Ağustos ayında düzenlenecek olan Asya Oyunları'nda madalya kazanmak olacak.
Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 17:27
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Belki yata yata Yatarak 90 dakika tamamlayabilirseniz başarılı olabilirsiniz. tabi bir de dediğin şekilde maçın başında şansa öne geçmen gerekiyor
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