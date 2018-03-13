Yıldız futbolcuya askerlik şoku!

21 ay süreyle askerlik yapması gereken Milli oyuncu askerlik yapmazsa yasalara göre hapis cezası alacak.

Asya Oyunları tek şansı

Güney Kore yasalarına göre; Olimpiyat veya Asya oyunlarında madalya kazanan oyuncular askerlikten muaf tutuluyor. Bu sebeple Güney Koreli yıldız oyunucunun tek şansı bu yıl Ağustos ayında düzenlenecek olan Asya Oyunları'nda madalya kazanmak olacak.

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