Yıldız futbolcuya askerlik şoku! – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Yıldız futbolcuya askerlik şoku!

    Yıldız futbolcuya askerlik şoku!

    takımının oyuncusu ülkesi tarafından askere çağrıldı.

    21 ay süreyle askerlik yapması gereken Milli oyuncu askerlik yapmazsa yasalara göre hapis cezası alacak.

    Asya Oyunları tek şansı

    Güney Kore yasalarına göre; Olimpiyat veya Asya oyunlarında madalya kazanan oyuncular askerlikten muaf tutuluyor. Bu sebeple yıldız oyunucunun tek şansı bu yıl Ağustos ayında düzenlenecek olan Asya Oyunları'nda madalya kazanmak olacak.

    Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:27
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