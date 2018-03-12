Petr Cech’ten 200 maç – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    ’ten 200 maç

    <a href="/index/petr-cech?id=498d92a8-cffe-43a4-8bd9-ec325da06ef0" class="" rel="tag">Petr Cech</a>’ten 200 maç

    ’in tecrübeli file bekçisi , ’de gol yemeden 200. maçını tamamladı.

    'in başarılı kalecisi , 35 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performans ile göz dolduruyor. Dün oynanan ve 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Watford müsabakasında bir penaltı pozisyonunu kurtaran Cech, böylece Arsenal formasıyla ilk penaltısını da kurtarmış oldu. Çek kaleci, daha önce atılan 15 penaltıyı kurtarma başarısı gösterememişti.

    'de Watford karşısında kalesinde gol görmeyen 35 yaşındaki oyuncu, bu performansıyla ligde toplamda 200 maçta kalesini gole kapamış oldu.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:22
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