Petr Cech’ten 200 maç
Arsenal’in tecrübeli file bekçisi Petr Cech, Premier Lig’de gol yemeden 200. maçını tamamladı.
Premier Lig'de Watford karşısında kalesinde gol görmeyen 35 yaşındaki oyuncu, bu performansıyla ligde toplamda 200 maçta kalesini gole kapamış oldu.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:22
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Fener bayılttı Cimbom ayılttı
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Duran toptan gol yemeye mutlaka çare bulunmalı.Birde Maicon'un ağır çekim oyunu sona ermeli.Açıkça takımın hızın kesiyor.Yavaş top oynanıyo
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Vagner Love'dan ayrılık sinyali!
Toplam 5
Yorum
arsen . Düzelir...
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2 Hoca, 2 futbol!
Toplam 5
Yorum
mehmet futbol soğutma makinası aykut hoca böyle giderse yeni sezonda trübünler boş kalır
Petr Cech’ten 200 maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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