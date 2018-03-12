Emre Can harekatı!

Emre'nin herkesin takımında görmek isteyeceği türden bir oyuncu olduğunun altını çizen başkan, başkalarının da bu transferin peşinde olduğunu biliyoruz. Kolay olmayacak ama onun için savaşacağız dedi.

Kısa bir süre önce açıklama yapan Emre ise sezon sonuna kadar transfer görüşmelerini dondurduğunu, kararını yazın vereceğini söylemişti.

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