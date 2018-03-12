Emre Can harekatı! – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Emre Can harekatı!

    Emre Can harekatı!

    Başkanı Giuseppe Marotti Emre Can transferi için savaşmaya hazır olduklarını belirtti.

    Emre'nin herkesin takımında görmek isteyeceği türden bir oyuncu olduğunun altını çizen başkan, başkalarının da bu transferin peşinde olduğunu biliyoruz. Kolay olmayacak ama onun için savaşacağız dedi.

    Kısa bir süre önce açıklama yapan Emre ise sezon sonuna kadar transfer görüşmelerini dondurduğunu, kararını yazın vereceğini söylemişti.

    Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:45
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