Carrick bırakıyor – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Carrick bırakıyor

    Carrick bırakıyor

    'ın efsane futbolcusu Michael Carrick sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

    'ta efsaneleşen ve İngiliz ekibinin değişmez oyuncularından olan Michael Carrick, sezon sonunda futbolu bırakıyor. 12 senedir Manchester United'ın formasını terleten başarılı futbolcu United formasıyla 463 maçta 24 gol attı. Manchester forması ile 1 Şampiyonlar Ligi, 5 Şampiyonluğu, 1 İngiltere Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası, 1 UEFA Kupası ve 6 İngiltere Süper Kupası kazanan 36 yaşındaki futbolcu futbolu bu sezon sonunda noktalayacağını açıkladı.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:42
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