Üst üste 6. dış saha mağlubiyetini alan ve son 12 maçında sadece 2 galibiyet alabilen Everton'da antrenör Allardyce baskı altında. Özellikle gol yollarında sıkıntı çeken deneyimli hoca milli golcümüz Cenk'e yeterince şans vermediği için taraftarları tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyordu.

Dün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Big Sam lakaplı antrenör takımı maç kaybetmeye devam ederse işine devam etmesinin mümkün olmadığının farkında olduğunu söyledi. Takım olarak baskı altında olduklarının altını çizen Allardyce Cumartesi günü Brighton ile Goodison Park'ta oynayacakları maçı çıkış maçı olarak gördüklerini belirtti.

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