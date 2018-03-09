Cenk'in hocasından itiraf!
Everton antrenörü Sam Allardyce daha fazla kaybetme lüksünün olmadığının farkında olduğunu söyledi.
Üst üste 6. dış saha mağlubiyetini alan ve son 12 maçında sadece 2 galibiyet alabilen Everton'da antrenör Allardyce baskı altında. Özellikle gol yollarında sıkıntı çeken deneyimli hoca milli golcümüz Cenk'e yeterince şans vermediği için taraftarları tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyordu.
Dün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Big Sam lakaplı antrenör takımı maç kaybetmeye devam ederse işine devam etmesinin mümkün olmadığının farkında olduğunu söyledi. Takım olarak baskı altında olduklarının altını çizen Allardyce Cumartesi günü Brighton ile Goodison Park'ta oynayacakları maçı çıkış maçı olarak gördüklerini belirtti.
Fotomac.com.tr Dış Haberler
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:47
-
F.Bahçe'de prim sistemi değişiyor!
Toplam 4
Yorum
ALİ EKİNCİ FENERBAHCEDE BAKSAN DEĞİŞMESİ LAZIM GERİSİ PEŞİNDEN GELİR
-
Devler Berke'nin peşinde
Toplam 2
Yorum
sdf sdf sezon başı fb almalıydı
-
Galatasaray’ı bekleyen zorlu 6 hafta
Toplam 1
Yorum
canyavuz bu sefer allah ın izni ile en kötü ihtimalle 15 paun toplayacağız 6 maçta
Cenk'in hocasından itiraf! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.