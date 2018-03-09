Cenk'in hocasından itiraf! – Fotomaç – 09 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'in hocasından itiraf!

    <a href="/index/cenk?id=8c980ebd-f514-4169-9b07-d14c87fb806f" class="" rel="tag">Cenk</a>'in hocasından itiraf!

    antrenörü daha fazla kaybetme lüksünün olmadığının farkında olduğunu söyledi.

    Üst üste 6. dış saha mağlubiyetini alan ve son 12 maçında sadece 2 galibiyet alabilen 'da antrenör Allardyce baskı altında. Özellikle gol yollarında sıkıntı çeken deneyimli hoca milli golcümüz 'e yeterince şans vermediği için taraftarları tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyordu.

    Dün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Big Sam lakaplı antrenör takımı maç kaybetmeye devam ederse işine devam etmesinin mümkün olmadığının farkında olduğunu söyledi. Takım olarak baskı altında olduklarının altını çizen Allardyce Cumartesi günü Brighton ile Goodison Park'ta oynayacakları maçı çıkış maçı olarak gördüklerini belirtti.

    Fotomac.com.tr Dış Haberler

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'in hocasından itiraf! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN