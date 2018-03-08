Cenk: Onlarla oynamak harika – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Cenk: Onlarla oynamak harika

    Cenk: Onlarla oynamak harika
    Everton forması giyen milli futbolcumuz , kulübünün resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Takımda çok önemli hücum oyuncularının olduğunu belirten golcü oyuncu, "Birbirimize alıştığımız zaman her şey daha güzel olacaktır. Dubai kampı benim için iyi oldu, takım arkadaşlarımı tanımaya başladım. Walcott, Sigurdsson, Rooney, Niasse, Lewin ve Bolasie ile oynamak çok önemli ve harika. Teknik direktör, antrenörler ve takım arkadaşlarım bana destek oluyor" ifadelerini kullandı.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:59
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