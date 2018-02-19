Arsenal'dan rekor sponsorluk anlaşması
İngiltere'nin Arsenal kulübü, forma sponsorluğu için Emirates ile 2023-2024 sezonunun sonuna kadar sürecek rekor bir sözleşmeye imza atıldığını duyurdu
İngiltere'nin Arsenal kulübü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava yolu şirketi Emirates ile forma sponsorluğu için rekor bir sözleşmeye imza atıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Emirates ile 2006'da başlayan ve 2023-2024 sezonunun sonuna kadar uzatılan iş birliği sayesinde, kulüp tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atıldığı bildirildi.
Açıklamada sözleşmenin detaylarına yer verilmedi. İngiltere basınında ise forma sponsorluğu için Arsenal'a 200 milyon sterlin ödeneceği öne sürüldü.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:34
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Galatasaray'da Bursaspor mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
umut arena da paf takımı çıksa bile taraftar maçı aldırır.önemli olan deplasmanda kendi imkanlarıyla maçları da kazanmak.yoksa şampiyonluk hayal.
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K.Paşa'dan sert yanıt! G.Saraylılar ağlıyor...
Toplam 16
Yorum
A.B1905 Doğru söylüyorsunuz Nursal bey.karşınızdaki takıma takım demek için bin şahit lazım ne sistem ne taktik nede ruh nede oyun.hepsi SIFIR SIFIR
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Devir teslim!
Toplam 11
Yorum
JUPP H. resmen
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