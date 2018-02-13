Cenk neden oynamıyor? Allardyce açıkladı...
Devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a rekor bedelle transfer olan Cenk Tosun'un mevcut durumuyla ilgili İngiliz ekibinin teknik direktörü Sam Allardyce açıklama geldi.
İngiltere macerası sancılı başlayan ve henüz golle tanışamayan Cenk Tosun'un için deneyimli çalıştırıcı Sam Allardyce bazı açıklamalarda bulundu.
En son oynanan ve Everton'un 3-1 kazandığı Crystal Palace maçında kadroda olan ancak süre alamayan Cenk Tosun, transferinden bu yana yalnızca 143 dakika süren alırken kaleyi bulan tek bir şutu dahi olmaması, milli futbolcuyla ilgili Everton taraftarlarının kafasında soru işaretleri oluşmasına sebep oldu. Öte yandan, ona fazla süre tanımayan Allardyce'a da gün geçtikçe yöneltilen eleştirilerin dozu artıyor...
Peki, kurt teknik adam, Cenk'i neden oynatmıyor?
Bu soru kendisine yöneltilince, Sam Allardyce endişeleri anlayabildiğini ifade ediyor ve şunları söylüyor:
"Cenk'in antrenmanlarda bitiriciliği çok iyi. Ancak hız konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu, ocak ayında gelen her oyuncunun yaşadığı bir problem. Golcülüğü hakkında söylenecek bir şey yok, onu bilen biliyor. Fakat Premier Lig'de gol için gerekli pozisyona girmek asıl önemli olan nokta. Şu an için zorlandığı konular, başarılı olduklarından daha fazla. "
İlk hafta Tottenham karşısında 62 dakika sahada kalan Cenk Tosun istediği topları alamazken takımı Everton sahadan 4-0 mağlup ayrılmıştı.
İkinci hafta maçında sahasında West Bromwich'i ağırlayan Everton'da yine ilk 11'de başlayan Cenk bu kez 69 dakika sahada kaldı ve yerine eski Akhisarsporlu Oumas Niasse girdi.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:29
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FIFA bizi şaşırtmadı
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Yorum
Sabo UEFA ceza verirken İnfantino delikanlı adamdı şimdi ne olduda İnfantino yaramaz adam oldu tabii hep sizin istediğiniz gibi olacak değilmi
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Albayrak: Futbolcular 7 aydır para...
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Yorum
taraftar TFF duydun mu ? Ne gibi yaptırım uygulandı TFF ..
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21. hafta şampiyonu
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Yorum
taraftar bütün takımların hocaları Okan ,Hamza gibi Hocalar olsaydı dediğiniz doğru çıkardı.. Bakalım Kasımpaşa 'da ne olacak ?
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