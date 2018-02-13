Cenk neden oynamıyor? Allardyce açıkladı...

İngiltere macerası sancılı başlayan ve henüz golle tanışamayan Cenk Tosun'un için deneyimli çalıştırıcı Sam Allardyce bazı açıklamalarda bulundu.

En son oynanan ve Everton'un 3-1 kazandığı Crystal Palace maçında kadroda olan ancak süre alamayan Cenk Tosun, transferinden bu yana yalnızca 143 dakika süren alırken kaleyi bulan tek bir şutu dahi olmaması, milli futbolcuyla ilgili Everton taraftarlarının kafasında soru işaretleri oluşmasına sebep oldu. Öte yandan, ona fazla süre tanımayan Allardyce'a da gün geçtikçe yöneltilen eleştirilerin dozu artıyor...

Peki, kurt teknik adam, Cenk'i neden oynatmıyor?

Bu soru kendisine yöneltilince, Sam Allardyce endişeleri anlayabildiğini ifade ediyor ve şunları söylüyor:

"Cenk'in antrenmanlarda bitiriciliği çok iyi. Ancak hız konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu, ocak ayında gelen her oyuncunun yaşadığı bir problem. Golcülüğü hakkında söylenecek bir şey yok, onu bilen biliyor. Fakat Premier Lig'de gol için gerekli pozisyona girmek asıl önemli olan nokta. Şu an için zorlandığı konular, başarılı olduklarından daha fazla. "

İlk hafta Tottenham karşısında 62 dakika sahada kalan Cenk Tosun istediği topları alamazken takımı Everton sahadan 4-0 mağlup ayrılmıştı.

İkinci hafta maçında sahasında West Bromwich'i ağırlayan Everton'da yine ilk 11'de başlayan Cenk bu kez 69 dakika sahada kaldı ve yerine eski Akhisarsporlu Oumas Niasse girdi.