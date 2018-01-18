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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Futbol: İngiltere Federasyon Kupası

    Futbol: İngiltere Federasyon Kupası

    İngiltere Federasyon Kupası 3. tur tekrar maçında , normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta konuk ettiği 'yi penaltılarda 5-3 yenerek üst tura çıktı.

    İlk maçın 0-0 beraberlikle sonuçlanması nedeniyle Stamford Bridge'de oynanan tekrar karşılaşmasında , 'yi ağırladı.

    Ev sahibi ekip, 55. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Norwich City ise 90+4'üncü dakikada Jamal Lewis ile rakip ağları sarstı ve maçın normal süresi 1-1 sonuçlandı.

    Formatı gereği sadece galip gelen tarafın üst tura çıkabildiği İngiltere Federasyon Kupası'nda uzatmaların da oynandığı müsabakada bu bölümde gol sesi çıkmayınca penaltılara gidildi. Chelsea, penaltılarda rakibini 5-3 yenerek adını üst tura yazdırdı.

    Chelsea'de 117. dakika Pedro, 120. dakikada ise Alvaro Morata ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

    Kupanın tekrarlanan diğer 3. tur maçlarında Swansea City, konuk ettiği Wolverhampton Wanderers'ı 2-1, Wigan Athletic ise ağırladığı Bournemouth'u 3-0 mağlup ederek 4. tura kalan diğer takımlar oldu.


    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:25
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