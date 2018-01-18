Futbol: İngiltere Federasyon Kupası
İngiltere Federasyon Kupası 3. tur tekrar maçında Chelsea, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta konuk ettiği Norwich City'yi penaltılarda 5-3 yenerek üst tura çıktı.
İlk maçın 0-0 beraberlikle sonuçlanması nedeniyle Stamford Bridge'de oynanan tekrar karşılaşmasında Chelsea, Norwich City'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip, 55. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Norwich City ise 90+4'üncü dakikada Jamal Lewis ile rakip ağları sarstı ve maçın normal süresi 1-1 sonuçlandı.
Formatı gereği sadece galip gelen tarafın üst tura çıkabildiği İngiltere Federasyon Kupası'nda uzatmaların da oynandığı müsabakada bu bölümde gol sesi çıkmayınca penaltılara gidildi. Chelsea, penaltılarda rakibini 5-3 yenerek adını üst tura yazdırdı.
Chelsea'de 117. dakika Pedro, 120. dakikada ise Alvaro Morata ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Kupanın tekrarlanan diğer 3. tur maçlarında Swansea City, konuk ettiği Wolverhampton Wanderers'ı 2-1, Wigan Athletic ise ağırladığı Bournemouth'u 3-0 mağlup ederek 4. tura kalan diğer takımlar oldu.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:25
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Müller'den Oğuzhan'a ''Come to Münih''
Toplam 3
Yorum
Francesco85 Tüm takımlarımız bunu yapmalı. Denemekle hiçbiri bir şey kaybetmez. GS ve FB de şöhretli takımlar.
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Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 2
Yorum
Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
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