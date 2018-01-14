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    14 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Buruk gala

    Buruk gala

    Milli yıldız, Tottenham maçına 11’de başladı 62 dakika sahada kaldı. Oyunda kaldığı sürede hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekti

    İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olan Cenk Tosun ilk maçına deplasmanında çıktı. Milli yıldız ilk 11'de sahaya çıktığı maçta, gol atamazken Everton sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Wembley Stadı'nda oynanan maçta Londra ekibi, Heung Min Son'ın 26. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    Harry Kane'in 47 ve 59. dakikalardaki golleriyle farkı artıran ev sahibi ekipte, perdeyi kapatan golü 81.'de Christian Eriksen kaydetti. Milli futbolcu Cenk Tosun, karşılaşmanın 62. dakikasında yerini Dominic Calvert-Lewin'e bıraktı. Milli yıldız karşılaşmada özellikle hava toplarına hakimiyeti ile dikkat çekti.

    Mini yorum: İyi sinyaller aldım / Güvenç KURTAR
    Cenk'in oyunda kaldığı süreyi göz önüne aldığımızda değil Everton'da, İngiltere'de rahatça oynayacak düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Everton'da öyle futbolcular var ki Cenk'in gösterdiği performansın dörtte birini gösteremediler. Baktığımız zaman aldığı çoğu topu olumlu kullandı. Rakip takımın stoperi Vertonghen'in uzun boyuna rağmen hava toplarına odukça hakimdi. Çok iyi top sakladı, iyi sinyaller aldım. Cenk'in mücaedelesini de çok beğendim. Doğrusu Everton bu kadar puanı nasıl aldı merak ettim. Sam Allardyce'in Aurier'e önlem almaması ve Sigurdsson'un yerine Cenk'i çıkartması da geleceği açısından bana pek parlak gelmedi!

    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:22
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