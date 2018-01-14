Bournemouth - Arsenal maçında kazanan, 2-1'lik skorla Bournemouth oldu. İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesi, Vitality Stadı'nda oynandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Bournemouth'a galibiyeti getiren goller, 70. dakikada Wilson ve 74. dakikada Ibe'den geldi. Arsenal'in tek sayısını ise 52. dakikada Bellerin kaydetti. Arsenal'de Alexis Sanchez, Manchester City ve Manchester United ile transfer görüşmeleri yaptığı için kadroya dahil edilmedi.

Bu skorun ardından Arsenal 7 maç sonra yneildi ve 39 puanda kaldı. Bournemouth ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 24 puanda kaldı.

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında evinde Crystal Palace ile karşılaşacakken, Bournemouth ise deplasmanda West Ham United'a konuk olacak.