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    14 Ocak 2018, Pazar
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    4 dakikada tepetaklak oldu!

    <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a> 4 dakikada tepetaklak oldu!

    'in 23. haftasında , deplasmanda Bournemouth'a 2-1 mağlup oldu. Bournemouth, Premier lig tarihinde ilk kez 'i devirmeyi başardı.

    Bournemouth - maçında kazanan, 2-1'lik skorla Bournemouth oldu. 'in 23. hafta mücadelesi, Vitality Stadı'nda oynandı.

    İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Bournemouth'a galibiyeti getiren goller, 70. dakikada Wilson ve 74. dakikada Ibe'den geldi. 'in tek sayısını ise 52. dakikada Bellerin kaydetti. Arsenal'de , Manchester City ve Manchester United ile transfer görüşmeleri yaptığı için kadroya dahil edilmedi.

    Bu skorun ardından Arsenal 7 maç sonra yneildi ve 39 puanda kaldı. Bournemouth ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 24 puanda kaldı.

    Arsenal, 'in 24. haftasında evinde ile karşılaşacakken, Bournemouth ise deplasmanda West Ham United'a konuk olacak.

    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:38
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