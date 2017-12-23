 City ‘17’ peşinde – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    City ‘17’ peşinde

    City ‘17’ peşinde
    İngiltere Premier Lig'de fırtınalar estiren Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, rekorunu geliştirmeyi hedefliyor. Üst üste 16 lig galibiyeti bulunan mavibeyazlılar, bugün saat 18.00'de sahasında Bournemouth'u mağlup ederek serisini tam 17 karşılaşmaya çıkarmak istiyor.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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