City ‘17’ peşinde
İngiltere Premier Lig'de fırtınalar estiren Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, rekorunu geliştirmeyi hedefliyor. Üst üste 16 lig galibiyeti bulunan mavibeyazlılar, bugün saat 18.00'de sahasında Bournemouth'u mağlup ederek serisini tam 17 karşılaşmaya çıkarmak istiyor.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Toplam 20
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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