Sterling'e çirkin saldırı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling'e sözlü ve fiziksel ırkçı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, ırkçı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 23 yaşındaki kişi hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Manchester City'nin konuk ettiği Tottenham'ı 4-1 mağlup ettiği geçen cumartesi günü oynanan lig karşılaşması öncesinde tesislerin önünde bekleyen saldırganın, ırkçı söylemde bulunarak Jamaika asıllı İngiliz oyuncuya tekme attığı iddia edildi. Olayın ardından 23 yaşındaki Sterling'in polise şikayette bulunduğu ve video görüntülerinin kulüp tarafından emniyet yetkililerine verildiği kaydedildi.
Tottenham maçında attığı iki golle yıldızlaşan Sterling, bu sezon Manchester City formasıyla toplam 15 gol attı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 15:33
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Toplam 6
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bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
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akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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