 Conte'den o iddialara sert tepki! – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    'den o iddialara sert tepki!

    <a href="/index/conte?id=4d9a9ea5-61a8-4cc7-88fc-6c3f7b7b70b9" class="" rel="tag">Conte</a>'den o iddialara sert tepki!

    İngiltere Premier Lig ekibi 'nin İtalyan teknik direktörü Antonio , görevinden ayrılacağına yönelik iddialara tepki gösterdi.

    , İngiltere basınına yaptığı açıklamada, hakkındaki spekülasyonların takıma olumsuz etki ettiğini belirterek, "Her gün takımdaki geleceğimle ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Bu haberler doğru değil. İki sezondur yaptıklarımdan dolayı biraz daha saygıyı hak ediyorum. Her hafta gazetelerde 'Kulüp gelecek sezon için bu ya da şu antrenörle görüşüyor' gibi iddiaları okumak, benim için sorun olmasa da oyuncuları inandırabileceği için problem yaratıyor." ifadelerini kullandı.

    'nin başarısı için elinden geleni yapmaya devam edeceğini aktaran 48 yaşındaki teknik adam, "Geçen sezon harika bir iş çıkardık ve bu sezon da başarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz. Takımın yaş ortalamasını düşürmeye çalışıyoruz. gibi bir kulüp için bunu yapmak çok önemli. Futbolda herkes bilir ki işini iyi yapan biri için sabır göstermeniz gereken zamanlar olacaktır. Kontratımda bir yılım daha var. Tamamen oyuncularımı, takımı ve kulübü geliştirmeye odaklandım." değerlendirmesinde bulundu.

    Antonio yönetiminde geçen sezon Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Chelsea, bu sezon 18 hafta sonunda 38 puan topladı. Chelsea, ligde lider Manchester City'nin 14 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:43
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