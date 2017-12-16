Manchester City durdurulamıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, konuk ettiği Tottenham'ı 4-1 mağlup ederek galibiyet serisi rekorunu 16 maça çıkardı.

Ligin 18. hafta mücadelesinde Etihad Stadı'nda Tottenham ile karşılaşan lider Manchester City, uzun bir sakatlık döneminin ardından yeniden sahaya ilk 11'de çıkan Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan'ın 14. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Manchester City'de İlkay'ın asistini iyi değerlendiren Kevin de Bruyne, ağları sarsarak farkı ikiye çıkardı. Manchester ekibinde 80. ve 90. dakikalarda fileleri havalandıran Raheem Sterling, takımının 4-0 öne geçmesini sağladı. Tottenham, uzatmaların 3'üncü dakikasında Christian Eriksen ile gol bulsa da mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı.

Manchester City'de Gabriel Jesus, 75. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonuçla 52 puana ulaşan Manchester City, ligde galibiyet serisini 16 maça çıkararak kendine ait rekoru geliştirdi. Tottenham ise 31 puanda kaldı.