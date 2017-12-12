Man United'dan 110 milyon €!

Jose Mourinho'nun ara transfer döneminde kadro derinliğinin artırılması için transfer talep etmesinin ardından Kırmızı Şeytanlar'dan flaş bir hamle geldi.

İngiliz Sunday Express gazetesinin haberine göre, Jose Mourinho, Lazio'da forma giyen Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic'in transferi için yönetimden talepte bulundu ve olumlu yanıt aldı.

2015 yılında Genk'ten 16 milyon sterlin karşılığında Lazio'ya transfer olan Milinkovic için Manchester United'ın yapacağı iddia edilen teklif ise 95 milyon pound (110 milyon euro)

Eğer ManU, Milinkovic'i bu bedel karşılığında transfer ederse kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacak.