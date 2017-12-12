Man United'dan 110 milyon €!
Manchester United, Lazio'da forma giyen saha Sergej Milinkovic-Savic için rekor bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Jose Mourinho'nun ara transfer döneminde kadro derinliğinin artırılması için transfer talep etmesinin ardından Kırmızı Şeytanlar'dan flaş bir hamle geldi.
İngiliz Sunday Express gazetesinin haberine göre, Jose Mourinho, Lazio'da forma giyen Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic'in transferi için yönetimden talepte bulundu ve olumlu yanıt aldı.
2015 yılında Genk'ten 16 milyon sterlin karşılığında Lazio'ya transfer olan Milinkovic için Manchester United'ın yapacağı iddia edilen teklif ise 95 milyon pound (110 milyon euro)
Eğer ManU, Milinkovic'i bu bedel karşılığında transfer ederse kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacak.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:25
-
''Çantada keklik değiliz''
Toplam 4
Yorum
Kartalpencesi vida geliyor, o zamana kadar takima monte olur tosic kaldirmaz bu maclari.Baskan, golcü degil de bize iyi bir sag bek lazim devre arasi
-
Beşiktaş'tan taraftara Bayern uyarısı
Toplam 1
Yorum
izmirli cok iyi dusunulmus almanlar tuzak kurabilirler bu yuzden onemli turkiye bi gelsinler de werner gibi kulaklari cinlasin kaybetsek bile agir
-
Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 33
Yorum
KONYALI BİR KONYASPORLU OLARAK BEŞİKTAŞIN BAYERN MÜNİH'İ YENEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. KARŞIDAKİ BAYERN MÜNİH İSE BU TARAFTAKİ DE BEŞİKTAŞ.
Man United'dan 110 milyon €! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.