 West Bromwich'da Pulis dönemi bitti – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    West Bromwich'da Pulis dönemi bitti

    West Bromwich'da Pulis dönemi bitti

    İngiltere Premier Lig ekibi 'da teknik direktör Tony Pulis'in görevine son verildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Galli teknik adam Pulis ile yolların ayrıldığı bildirildi. Kariyerinde Portsmouth, Stoke City ve Crystal Palace gibi takımlarda görev alan tecrübeli teknik adam, 2015'te 'ın başına geçmişti. Premier Lig'de 12 hafta sonunda 10 puan toplayan West Bromwich Albion, 17. sırada bulunuyor.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    West Bromwich'da Pulis dönemi bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.