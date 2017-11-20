West Bromwich'da Pulis dönemi bitti
İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'da teknik direktör Tony Pulis'in görevine son verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Galli teknik adam Pulis ile yolların ayrıldığı bildirildi. Kariyerinde Portsmouth, Stoke City ve Crystal Palace gibi takımlarda görev alan tecrübeli teknik adam, 2015'te West Bromwich Albion'ın başına geçmişti. Premier Lig'de 12 hafta sonunda 10 puan toplayan West Bromwich Albion, 17. sırada bulunuyor.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:35
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Volkan'ın keyfi yerinde
Toplam 4
Yorum
Perde Arkası Devre arasında bir kaleci bir de sol bek şart. Taraftarın sözüne kulak ver yönetim. İnat etme. Volkan ve Hasan Ali'yle bu iş gitmez.
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Oğuzhan'a 14.5 milyon €
Toplam 8
Yorum
bjk smokie :) hadi inşAllah :)
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Fernandao imzayı atıyor
Toplam 5
Yorum
Perde Arkası Biz veririz de siz alır mısınız Fernandao'yu? Zaten Fernandao, Atıf gibi futbolcuların Fener'e hiç transfer edilmemesi gerekirdi.
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