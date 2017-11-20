West Bromwich'da Pulis dönemi bitti

Kulüpten yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Galli teknik adam Pulis ile yolların ayrıldığı bildirildi. Kariyerinde Portsmouth, Stoke City ve Crystal Palace gibi takımlarda görev alan tecrübeli teknik adam, 2015'te West Bromwich Albion'ın başına geçmişti. Premier Lig'de 12 hafta sonunda 10 puan toplayan West Bromwich Albion, 17. sırada bulunuyor.