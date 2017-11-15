Özil’e 10 milyon euro

ARSENAL ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil'e İspanya'dan teklif geldi. Türk asıllı Alman futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Atletico Madrid, 29 yaşındaki futbolcuya senelik 10 milyon euro önerdi. Bu arada M.United'ın da Mesut'a teklif yaptığı iddia edildi.